Fiorello | ascolti record per ‘Stasera parlo io’

L'Ad Sergio: "Una bellissima pagina per il Servizio Pubblico"da record per 'Stasera parlo io', l'intervista adel direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo ...Chi ha vinto la gara aglidel 30 dicembre 2023 Ecco i dati auditel che ci rivelano ogni dettaglio sulla prima serata del sabato. Vola Rai 1 cone Amadeus: ecco tutti i ...(Adnkronos) - Ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo il telegiornale delle 20. La 'confessione' di ...Ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo ...