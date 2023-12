Festival del Circo di Montecarlo | il 31 dicembre 2023 su Rai 3

(Di domenica 31 dicembre 2023) . Anticipazioni, acrobati, numeri, ospiti, conduttrice Oggi, 31, ultimo giorno dell’anno, Rai 3 propone di prima serata lo spettacolo deldeldi, giunto alla 45esima edizione. Uno show amato da grandi e piccini, con tante acrobazie e giochi, per una serata magica, per attendere l’arrivo del 2024. Già da qualche anno infatti Rai 3 propone sia alla Vigilia di Natale che a Capodanno lo spettacolo del. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti Questa sera, per aspettare il nuovo anno, verranno proposte le immagini dei più affascinanti appuntamenti della pista circense più famosa e amata dagli italiani nella sua 45esima edizione. Giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer contemporanei si esibiscono ...

... il ' Karmageddon ',musicale in collaborazione con Domobianca365 che ha registrato un'... Durante l'anno non sono mancati rapporti con altre realtà ossolane, come gli appuntamenti'Cinema ......come ilper le famiglie, un convegno presso l'Istituto Superiore Liceo Martinetti e ed appunto la distribuzione di tessere per visite preventive a persone in condizione di bisogno...Lydian aps, in collaborazione con Comune di Mesagne e Teatro Pubblico Pugliese, organizza la VIII edizione del “Freedom Jazz Festival”. La Winter Edition sarà ospitata presso il Teatro Comunale di ...Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti ...