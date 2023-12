Ferragni quando torna sui social? L' esperto di marketing | «Non può restare in silenzio | deve cambiare strategia» I consigli

Il video è diventato virale in poche ore. Per comunicare la sua versione dei fatti dopo il caso Balocco, Chiara Ferragni per la prima volta ha ... (ilfattoquotidiano)

...al Black Friday Chiaracontinua a osservare un silenzio assoluto: non pubblica contenuti sui social e non rilascia dichiarazioni. L'ultimo post su Instagram risale al 18 dicembre,l'...Si sa che la giornalista non prova particolare simpatia per la famiglia di influencer, Chiarain primis. E cosìsi è imbattuta nella immagine della torta di compleanno della sorella ...Nonni meravigliosi e fieramente sostenitori di dogmi di vario tipo e una mitologia della famiglia che continua a resistere. Tutto quello che racconta l’opera famosissima di Mario Monicelli, arrivata s ...A seguito delle segnalazioni di alcuni clienti per mancate spedizioni, la società che gestisce il marchio dell’influencer assicura che si è trattato di problemi legati al Black Friday ...