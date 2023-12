Federica Brignone e Sofia Goggia sono campionesse di sci | diverse in tutto | da sempre in gara anche l’una “contro” l’altra Una rivalità accesa che negli anni le ha portate a vincere di più | a favorire la squadra E a ribaltare un certo cliché

Leggi su iodonna

(Di domenica 31 dicembre 2023) Barbara Stefanelli, vicedirettrice del Corriere della Sera (foto di Carlo Furgeri Gilbert)., due giovani donne italiane, due sciatrici e compagne di. Non giovanissime oramai (hanno 31 e 33). Ma abbastanza per continuare a divertirsi. E, soprat, a scoprirsi e migliorarsi. La prima,, cittadina, bergamasca, si è imposta subito: potente, estroversa, irruente sui tracciati e davanti alle telecamere, icona per le sue qualità atletiche e forse ancora di più per il coraggio., milanese ma presto emigrata tra le montagne della Val d’Aosta, è stata a lungo “la figlia di” (di Ninna Quadrio, campionessa della valanga rosa, e di suo ...