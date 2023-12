FantaSanremo2024 | di cosa si tratta e come iscriversi | tutto ciò che devi sapere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sono due gli appuntamenti imperdibili che a febbraio 2024 dovete assolutamente ricordare. Il primo, dal 6 al 10 febbraio, riguarda la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Il secondo è invece un evento parallelo ma che negli ultimi anni ha acquisito un successo giantesco: il FantaSanremo 2024. E’ un cult per chi ci ha giocato, una scoperta per chi non lo conosce, ma è sopratun modo per vivere il Festival della canzone italiana con ironia. Il FantaSanremo apre alle nuove iscrizioni per l’edizione 2024: fino al 5 febbraio sarà possibile iscrivere le nuove squadre e creare delle leghe in cui giocare con amici e parenti. Se non sapete disi, c’è ancora tempo: ecco allora alcune cose daper arrivare preparati alla sfida. Sarà ancora Amadeus sul palco dell’Ariston per condurre la ...