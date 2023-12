Ex nazionale ucraino ucciso dai bombardamenti dell’esercito russo

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Victor Kobzystyy, cestista dellagialloblù, è rimastodopo un bombardamento aereo arrivato direttamente dalla Russia Purtroppo sta andando avanti la guerra nel Cremlino, in Ucarina. Da tempo, ormai, tantissimi cittadini sono colpiti da questa disgrazia, che sta mietendo numerose vittime. Ha stravolto infatti la vita quotidiana di milioni di individui e lo sport è stato protagonista di una triste giornata di lutto dopo uno dei più grandi attacchi russi da diversi mesi a questa parte. Tra i tanti morti, purtroppo, c’è anche un ex giocatore delladi basket ucraina e anche una grande stella per tutto il paese. Si tratta di Victor Kobzystyy, che al momento del decesso aveva 44 anni e che è morto dopo un bombardamento sulla città di Lviv. Victor Kobzystyy, cestistain azione nell’EuroBasket ...