Ex Ilva | ritardi nei pagamenti | insorgono gli autotrasportatori

(Di domenica 31 dicembre 2023) Gliche lavorano con lo stabilimento exhanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro il ritardo nel ristoro delle fatture da parte di Acciaierie d’Italia e il 2 gennaio prossimo terranno un sit in davanti alla portineria C area ingresso Tir del Siderurgico per una conferenza stampa con assemblea pubblica. Alla protesta indetta da Casartigiani Taranto si uniranno le associazioni Aigi e Confapi Industria. Le motivazioni alla base del presidio sono “la mancata definizione dell’assetto societario, il mancato rinnovo degli ordini, i crediti ancora insoluti per glie per l’indotto. Tutte condizioni che, insieme “all’incertezza sulla continuità produttiva – sottolineano in una nota i presidenti di Aigi, Fabio Greco, di Casartigiani, Stefano Castronuovo, e di Confapi Industria, Carlo ...