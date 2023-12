Esempio luminoso | la messa per Benedetto XVI a un anno dalla morte Il ricordo di Meloni | Un gigante

Papa Francesco: "Per lui tanto affetto, gratitudine e ammirazione". Le parole di Padre Georg in Vaticano: "Benedetto XVI" Benedetto XVI è stato un "". Così monsignor Georg Gänswein, segretario di Joseph Ratzinger dal 2003 fino agli ultimi giorni di vita, lo ha ricordato nel primo ...Benedetto XVI è '', ha detto monsignor Gaenswein nell'omelia. 'Restiamo uniti anche con Benedetto XVI, sinceramente grati a Dio per il dono della sua vita, la ricchezza del suo ...(Adnkronos) - Benedetto XVI è stato un "esempio luminoso". Così monsignor Georg Gänswein, segretario di Joseph Ratzinger dal 2003 fino agli ultimi giorni di vita, lo ha ricordato nel primo ...E a margine di un evento su Ratzinger, il card. Gerhard Mueller contesta Papa Francesco per la benedizione delle coppie gay: "con lui Prefetto, e con me ...