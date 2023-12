Era in un resort di lusso | arrestato a bordo piscina l’affiliato al clan

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi stava preparando a festeggiare il Capodanno in undima vedrà il nuovo anno da una cella Nicola Rullo, ritenuto il reggente delContini, componente di rango della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla DDA (pm Varone e Converso) lo hanno bloccato mentre stava conversando, a, insieme con altre due persone, anche queste ritenute dagli inquirenti legate ai Contini, che, per il momento non sono state arrestate e neppure denunciate. Nella struttura alberghiera di“El Plantio Golf” di Alicante, l’uomo di fiducia del capoEdoardo Contrini detto “o’ romano” stava soggiornando almeno dal 15 ...

Fermato dai carabinieri al bordo di una piscina, in undi lusso ad Alicante.in fuga da tre mesiRullo, secondo gli investigatori,ilo braccio destro del ras Edoardo Contini, attualmente ... ricostruendo la rete intorno al latitante: Rullo è stato rintracciato in un notodi Alicante. ...Niente botti di Capodanno per Nicola Rullo, noto come “‘o nfamone”, il capo indiscusso del clan Contini, latitante da otto mesi. E’ stato catturato ieri sera ad Alicante, nel… Leggi ...Camorra, arrestato in Spagna Nicola Rullo. Il boss del clan Contini era latitante da mesi, è stato stanato in un resort ...