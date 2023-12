Era ai domiciliari | ma aveva la droga in casa

Leggi su anteprima24

La Polizia ha arrestato un 20enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti, per possesso di. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo nell'abitazione del giovane, in via Monte Faito: all'interno della cappa della cucina, gli agenti hanno trovato 18 involucri di hashish del peso complessivo di circa 30 grammi, diverso materiale per il confezionamento per lae 298 artifizi pirotecnici di fabbricazione illegale. Il 20enne è stato dunque arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per omessa denuncia di materie esplodenti.