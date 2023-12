Energia | è polemica per l’assenza di aiuti alle famiglie nell’ultimo Dl

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Considerati gli elevati costi d’acquisto del gas naturale liquido (Gnl, nda) sui mercati internazionali, che inevitabilmente si riflettono sui costi in bolletta, ci saremmo aspettati un impegno più incisivo da parte del parlamento nel considerare l’utilizzo del calore terrestre. Questa risorsa inesauribile, derivante dalla struttura geo-tettonica del nostro Paese, dovrebbe essere considerata come un’opportunità chiave nel contesto energetico. La geotermia rappresenta una fonte pulita e rinnovabile di notevole importanza, e ribadiamo la necessità di includerla in modo significativo nella discussione sulla diversificazione delle fonti energetiche”. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo a proposito del Dl. Secondo i geologi “considerando il panorama attuale e le sfide legate ai cambiamenti climatici, è ...