“Enea” | il nuovo film di e con Pietro Castellitto

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 dicembre 2023) ROMA – “Tutto quello che faccio è per farti ridere. Da quando sono piccolo, vivo per far ridere le persone che amo”.) ed Eva (Benedetta Porcaroli) vi aspettano in tutte le sale cinematografiche italiane, a partire dall’11 gennaio 2024, con “”. Il, presentato in concorso alla 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è diretto e interpretato da, alla sua seconda prova come regista; nel cast figurano anche Giorgio Quarzo Guarascio, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare, Clara Galante e Paolo Giovannucci. C’e’ inoltre la partecipazione straordinaria del padre di, ossia Sergio. ...