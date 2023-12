Empolimania | le mani di Caprile su un punto di valore | l’effetto Andreazzoli non si vede più

È curioso come in un momento in cui i numeri del presente siano tutti completamente avversi all’Empoli, i numeri del passato in... (calciomercato)

Commenta per primo Sei partite senza vittorie e terza gara consecutiva a secco di gol. Il 2023 azzurro non si è esattamente chiuso come molti tifosi speravano e purtroppo la sensazione è che la ...Commenta per primo Sei partite senza vittorie e terza gara consecutiva a secco di gol. Il 2023 azzurro non si è esattamente chiuso come molti tifosi speravano e purtroppo la sensazione è che la ...Sei partite senza vittorie e terza gara consecutiva a secco di gol. Il 2023 azzurro non si è esattamente chiuso come molti tifosi speravano e purtroppo la sensazione è che la squadra non abbia poi que ...