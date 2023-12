Emery gela il Milan | 'Lenglet? Sono molto felice | abbiamo bisogno di lui'

Unai Emery , allenatore dell'Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Clement Lenglet, obiettivo del Milan (pianetamilan)

1 Unai, allenatore dell'Aston Villa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheffield United e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro di Clement Lenget , ...Archeril Villa Park, Zaniolo entra e pareggia i conti L'Aston Villa ha dominato la sfida sul ... La squadra disi è gettata tutta all'attacco e, dopo una prodezza di Foderingham su un colpo ...Un obiettivo di mercato sembra allontanarsi dopo le ultime dichiarazioni del suo tecnico: il Milan dovrà abbandonare la pistaL'ex romanista entra nel finale, evita la sconfitta con lo Sheffield United e regala ai suoi, almeno per 24 ore, un primato atteso in assoluto da 12 anni e, nel periodo delle festività, dal 1998 ...