Elon Musk | l' uomo dal futuro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Per qualcuno è il massimo genio dei nostri tempi, con in più una visione politica. Secondo altri è un «furbo 2.0» e per giunta di destra. Di sicuro Mr. Tesla è un imprenditore visionario che rende reale quello che sogna, portando tecnologie evolutive nello spazio, nel cervello, ovunque. E chi l’avrebbe mai detto chesarebbe diventato in un colpo l’idolo non soltanto della destra americana, ma anche di quella italiana? Ospite d’onore di Atreju 2023, la festa di Fratelli d’Italia, il geniale azionista di Tesla nonché fondatore di SpaceX, a metà dicembre è salito sul palco con l’ultimo dei suoi 11 figli (dall’incredibile nome X Æ A-12) e da lì ha lanciato il suo messaggio agli italiani: «Fate più bambini, o la vostra cultura scomparirà». Parole che hanno fatto pensare checondivida la «grande teoria della sostituzione», ...

...Rishi Sunak e in cui la Ai è stata definita "una minaccia esistenziale globale" dalle stesse persone che spesso sminuiscono il pericolo posto dalla crisi climatica (com'è il caso di, ...commenta su X la scena delle Tesla a guida autonoma nel film Leave the World Behind Anche il numero uno di Teslaha voluto commentare su X questa scena visto il polverone ...Elon Muks ha detto che X/Twitter sta lavorando per supportare lo streaming diretto tramite PlayStation e Xbox. Vediamo i dettagli su quanto dichiarato.Sul web l'ipotesi grafica del Cybervan, il mini van di Tesla in stile Cybertruck: ecco come potrebbe essere, vi piacerebbe