Edoardo De Angelis | ' Filmaker dell' anno' | tra Capri | Hollywood e la Trilogia Eduardiana

Pierfrancesco Favino saluta il pubblico in sala sabato 11 novembre a Roma per Comandante di Edoardo De Angelis : ecco tutte le anteprime in cui ... ()

Nel suggestivo scenario del Golfo di Napoli,Deè stato insignito del prestigioso titolo di ' Filmaker dell'anno ', durante la 28ª edizione del festival di Capri, Hollywood. Un riconoscimento che arriva in concomitanza con il ...Con il suo 'Comandante' in sala e 'La vita bugiarda degli adulti' da Elena Ferrante su Netflix, èDeil 'Filmaker dell'anno' a Capri, Hollywood, premio che arriva alla vigilia della messa in onda del suo film tv 'Non ti pago' tratto da Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto, il ...Va ad Edoardo De Angelis il riconoscimento come miglior filmaker dell'anno. Il regista, che era stato di recente al cinema con Comandante, ha annunciato una pausa dopo gli ultimi intensi tre anni di l ...Con il suo 'Comandante' in sala e 'La vita bugiarda degli adulti' da Elena Ferrante su Netflix, è Edoardo De Angelis il 'Filmaker dell'anno' a Capri, Hollywood, premio che arriva alla vigilia della me ...