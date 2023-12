Ecco il decalogo dei vigili del fuoco per Capodanno

(Di domenica 31 dicembre 2023) I CONSIGLI. Dalle 18 del 31 dicembre alle 6 di lunedì 1° gennaio scatta il divieto di detenere «articoli pirotecnici destinati a fini di svago», come riportato nell’ordinanza diffusa dalla polizia locale. Ma solo nelle vie limitrofe a piazzale Alpini: l’area scelta per il concerto di

Oipa: come proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno Capodanno 2024:come proteggere cani e gatti dai pericoli dei botti e fuochi d'artificio di Redazione La Zampa 30 Dicembre 2023... siamo onesti),10 lezioni di stile da loro impartite che proprio non abbiamo dimenticato, ...siamo stati pugnalati alle spalle" di Mario Manca Mollettine e mollettoni Per concludere il, ...Arriva l’ultimo dell’anno e come ogni anno si presenta la polemica sui botti. Polemica che nasce tra chi vorrebbe festeggiare in modo più rumoroso sparando i botti di Capodanno… Leggi ...Proteggere gli amici a quattro zampe dai botti di Capodanno: con questo obiettivo, in vista della notte di San Silvestro, Oipa Italia - Organizzazione internazionale protezione animali – ha stilato il ...