Dybala guarda l' abbraccio Juve in mezzo al campo | i social si scatenano

Sta facendo discutere una istantanea di, avvenuta poco prima del fischio d'inizio di Juve - Roma . L'argentino è stato al centro dei riflettori per il passato vissuto in bianconero, con un'accoglienza disparata da parte del tifo ......Lukaku in più oltre a, mentre andranno valutate le condizioni di Aouar - convocato per la Coppa d'Africa, così come N'Dicka - e Kumbulla , ancora alla prese con i rispettivi infortuni....L'istantanea non è passata inosservata e ha scatenato i commenti dei tifosi giallorossi e bianconeri dopo il match dello Stadium ...L'immagine di Paulo che guarda i suoi ex compagni di squadra prima del fischio iniziale ha fatto il giro dei social e diviso il popolo bianconero ...