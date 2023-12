Dumfries | rinnovo sempre più in salita! Poi due mosse ? CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ildi Denzelcon l’Inter èpiù in salita. Inoltre, con lo scoccare della mezzanotte, il club non potrà più usufruire del Decreto Crescita. RINNOVI ? Dopo i tre rinnovi di ieri, l’Inter nel 2024 dovrà blindare anche altri pezzi da novanta. Tra questi, però, non dovrebbe rientrare Denzel. L’olandese, con contratto in scadenza nel 2025, mantiene ancora una certa distanza col club, che non potrà peraltro usufruire del decreto crescita per risparmiare sull’ingaggio a lordo. In estate, le strade tra l’Inter epotrebbero separarsi, con lo stesso club meneghino che ha già trovato in Tajon Buchanan il sostituto ideale. Nessun problema invece per Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Prima rinnoverà il capitano e poi toccherà al vice. Fonte: Corriere dello Sport – ...