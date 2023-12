Due anni di aggressione russa all’Ucraina Il bilancio del generale Jean

(Di domenica 31 dicembre 2023) I quasi duedella guerra in Ucraina hanno avuto caratteristiche del tutto differenti. Il primo ha visto – dopo l’iniziale incredulitàsulla scarsa efficienza delle forze russe – il prevalere degli ucraini. Essi hanno respinto in marzo-aprile — praticamenteentandole — le forze russe lanciate su Kyiv. Poi, a settembre-ottobre hanno travolto le difese russe a Nordest, nella zona di Kharkiv, e riconquistato Kherson, l’unica grande città sul Mar Nero occupata dai russi nei primi giorni della guerra. I successi ucraini sembravano solidi, come lo era il sostegno della grande coalizione occidentale a guida americana, che forniva armamenti e risorse economiche a Kyiv. Il secondo anno di guerra iniziò con grandi speranze da parte degli ucraini e dei loro sostenitori. Kyiv ha “pompato” – malgrado i molti inviti alla cautela, ...

“Occupare due scuole a Firenze , non per manifestare pacificamente le proprie idee, ma per fare ventimila euro di danni su arredi, porte, banchi, ... (ilfattoquotidiano)

Due sorelline di 16 e 12 anni , il 24 dicembre, si sono intrufolate in un appartamento del centro di Monza e hanno portato via denaro e oggetti di ... (tpi)

...investigatori e gli agenti della polizia australiana hanno arrestato Dennis e hanno accusato il... Dennis, 33, ha vinto l'oro ai Giochi del Commonwealth dello scorso anno a Birmingham, dopo ...Pernon c'è stata, ma la malattia ha sempre le stesse caratteristiche', ha spiegato a La Repubblica l'epidemiologo Gianni Rezza, ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute. '...Per la notte dell’ultimo dell’anno, in media, si spenderanno 57,2 euro a persona. Il primo gennaio, invece, sarà una giornata più dedicata alla famiglia, con il 68% degli intervistati che scelgono di ...La situazione è di stallo ora e verosimilmente si prolungherà per gran parte del 2024, se non per tutto l’anno a venire. Nello scontro militare, la tecnologia moderna avvantaggia la difensiva rispetto ...