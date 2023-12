Donne | Costituzione e sicurezza Mattarella deluso chi tifava per lo strappo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sergio, nel suo discorso di fine anno agli italiani, parla di guerra,, giovani,, intelligenza artificiale. Il presidente della Repubblica si mostra super partes deludendo chiper unocon il governo di Giorgia Meloni. Il capo dello Stato, parlando per esempio di violenza sulle, dopo la scia di femminicidi, non usa la parola patriarcato. Rispetto alla Carta, fa un richiamo ai valori senza però dire che la stessa è intoccabile. Ecco di seguito, il discorso integrale del presidente. Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente, non possiamo distogliere il ...