Doc Nelle tue Mani nuove puntate | Luca Argentero fa uno spoiler

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Quando inizia Doctue3? Giovedì 11 gennaio 2024, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa D'Eusanio e Sara Lazzaro vi aspettano in tanti sintonizzati alle 21:30 su Rai1 per vedere l'inedita prima puntata in tv. Come anticipato da TvperTutti.it, i primi due episodi sono approdatisale cinematografiche di tutta Italia del circuito Uci Cinemas, con le proiezioni del 18 e 19 dicembre scorso e la partecipazione di alcuni attori del cast. Dunque, una medaglia in più per questa serie vincente sin dalla prima stagione che ruota attorno alle corsie di un ospedale con lo smemorato e affascinante medico Andrea Fanti. Come ripreso da DiPiù Tv, anche nella terza stagione di Doctueil personaggio interpretato da ...