Discorso di fine anno di Mattarella | orario e dove seguirlo in diretta tv e streaming

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, terrà questa sera alle 20.30 il suo tradizionaledi. Il capo dello Stato invierà il suo messaggio ai cittadini dal Quirinale e, come già avvenuto negli ultimi anni, non sarà seduto dietro la scrivania ma dovrebbe essere in piedi con alle spalle le bandiere dell’Italia e dell’Ue. Cosa dirà il presidente della Repubblica? A che ora everrà trasmesso il suo messaggio agli italiani per ladel 2023? Vediamo tutte le informazioni che è utile conoscere e come seguire in(video,e anche testuale qui) ildidi. Cosa dirànel suo ...