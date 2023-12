Dimensionamento scolastico | accorpati tre istituti superiori e diciassette IC della provincia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Caserta. Si arricchisce l’offerta formativa di alcuniscolastici di secondo gradodi Caserta per l’anno2024/2025. Istituiti nuovi indirizzi di studio in cinque scuole casertane. Nel capoluogo didue le istituzioni che attiveranno due nuovi indirizzi: il Liceo Statale Manzoni, guidato dalla dirigente Adele Vairo, ha finalmente ottenuto l’attivazione del Liceo Scientifico-Sezione a indirizzo sportivo; il Liceo Giannone, di cui è dirigente Marina Campanile, vedrà invece l’attivazione del Liceo Linguistico presso la sede di Caiazzo associata al liceo. A Casal di Principe presso l’ITS Carli, di cui è dirigente Tommasina Paolella, partirà il prossimo anno l’ind. Informatica e Telecomunicazioni-Articolazione Telecomunicazioni; a Vairano Patenora, presso l’ISISS ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Milleproroghe. Ci sono novità anche sul fronte della scuola. In particolare è prevista una revisione ... (orizzontescuola)

Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale Di seguito, una tabella riassuntiva per regione mostra il contingente DS/ Dsga come da DI 127/2023 e il numero di ... (247.libero)

... abbiamo bloccato ogni forma di, rinvenuto fondi per le ristrutturazioni, ora ... Assicurati i servizi fondamentali come mensa, cedole e trasporto, in tempi record. Tantissime ...... indebolendo un sistema consolidato senza garantire ampi benefici agli studenti, alle famiglie e al personale. Inoltre, sembra discostarsi dai criteri fissati dal piano di, ...Riassumiamo la situazione a beneficio di chi, politico o non, potrebbe aver smarrito il filo del discorso. Parliamo di dimensionamento scolastico, ossia di quel perverso meccanismo in base al quale ...Dopo sanità e trasporti, esplode la questione politica legata al dimensionamento scolastico a Termoli. Scongiurata la soppressione dell’autonomia all’istituto comprensivo “Achille Pace”, è toccata in ...