“Devo lasciarlo andare” Grande Fratello | Letizia crolla in diretta dopo la domanda di Signorini | il momento più duro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023)Petris ricorda il padre e scoppia in lacrime. La puntata di sabato 30 dicembre è stata ricca di sorprese e di emozioni, il modo migliore per chiudere il 2023. Fari puntati su Mirko Brunetti che ha scritto una lettera a Perla Vatiero in occasione del suo compleanno, ma anche su Beatrice Luzzi che ha compiuto un brutto gesto nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Ma è stata unaparticolare soprattutto perPetris. Nei giorni scorsi la concorrente si era scagliata contro Beatriche affermando che per lei fossero giorni particolari.ha sostenuto che l’attrice si sia approfittata del suodi debolezza come ha sempre fatto anche con gli altri. Tuttavia per lei nell’ultima puntata c’è stata una...