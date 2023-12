Detenuto appicca il fuoco in cella | paura nel carcere di Civitavecchia

Nelle operazioni tempestive poste in essere dalla Polizia Penitenziaria, quattro agenti sono rimasti intossicati e per uno si è reso necessario il ricovero ospedaliero, come anche per il...L'area di Novara nella quale è situato il carcere di massima sicurezza nel quale unha appiccato un incendio nella propria cella A raccontare l'accaduto è stato il segretario regionale per ...Intervento dei vigili del fuoco, sabato mattina poco dopo le 6,30 nel carcere di via Cà del Ferro per un incendio appiccato da un detenuto. L’uomo ha dato fuoco ad alcuni indumenti, effetti personali ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...