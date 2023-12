De Laurentiis tratta con Pozzo per Samardzic

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il presidente Aurelio Deè stato chiaro nella conferenza stampa post Napoli-Monza. Dopo aver pubblicamente chiesto scusa ai tifosi per quanto sta succedendo e per la posizione in classifica, ha fatto un chiaro cenno al mercato. Difesa e centrocampo vanno subito rivoluzionati. Per il secondo settore bisogna far fronte soprattutto all’uscita di Zielinski a Giugno prossimo direzione sicuramente Milano nerazzurra. Il Corriere dello Sport, edizione online, insiste sulle voci riguardanti l’interesse di De. I buoni rapporti con la società friulana certificano l’interesse e sicuramente la buona riuscita dell’affare. Da Zielinski a, del resto, sembra quasi un gioco del destino. Il Corriere dello Sport, in effetti scrive le seguenti parole sullativa con i ...