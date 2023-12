Dating mercato in espansione | per l’Italia giro d’affari da 16 miliardi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un fatturato di 27di euro in sei Paesi europei, compresa Italia, che da sola ha undo 16di euro se si considera l’indotto: queste le cifre delin crescita secondo i dati elaborati dal Center for Economics and Business Research. Buona parte degli introiti dei 6 Paesi europei dove il fatturato delè maggiore (Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Olanda) è riconducibile alle app dionline. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in vacanze per single. Basandosi su dati dell’Istat, del Centre for Economics and Business Research (CEBR), di IBISWorld e del Pew Research Center,Vamonos-Vacanze.it ha stimato il valore delin ...