Darmian festeggia con l’Inter | «Un 2023 pieno di emozioni!»

(Di domenica 31 dicembre 2023)attende l’arrivo del 2024, che si spera possa essere migliore dell’anno che si sta concludendo. Ma il numero 36 delè dell’idea che il suogli abbia portato tanto. IL SALUTO – Matteoha chiuso un ottimoa livello personale, col rinnovo di contratto conufficializzato ieri. Il difensore è da tempo un punto fermo di Simone Inzaghi, che lo impegna in qualsiasi ruolo fra difesa e fasce. Per lui l’anno solare che si concluderà fra poco più di cinque ore è da ricordare. “Undi emozioni… waiting 2024!”, il messaggio disu Instagram con un video che celebra alcuni momenti personali e di squadra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Bisseck 7.5 : Al 40' fa le prove generali prendendo una traversa di testa, 3'il primo ...6.5 : Come fa a essere così performante sempre, lo sa solo lui. Barella 7 : La forma fisica è ...... che batte anche il Lecce grazie ai gol di Bisseck e Barella, uno per tempo, eil Natale ... con Sommer che risponde presente su Banda, Rafia e Kaba, mentre Falcone replica a Bisseck eIl capitano lavora per rientrare contro l'Hellas, intanto si attende l'annuncio del prolungamento del contratto sino al 2028 ...NAPOLI - Natan, difensore del Napoli, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia della sua famiglia, con la quale sta festeggiando il Natale a Napoli, nella quale è apparso con un vistoso tutore ...