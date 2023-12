Dall’Argentina | “Quando Messi smetterà | la 10 della nazionale verrà ritirata”

Messi smetterà, nessuno potrà più indossare la maglia numero 10 dell'. Sarà ritirata per sempre in suo onore." Una scelta forte, destinata sicuramente a far discutere. window....argento ha confermato anche della storia - flirt vissuta'ex ... La risposta della showgirlnon è tardata ad arrivare, ...Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino Correva l'anno 2020...