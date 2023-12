Dall’agricoltura ai farmaci | Pechino punta sul biotech Cosa aspettarsi per il 2024

Leggi su formiche

(Di domenica 31 dicembre 2023) Basta con i veicoli elettrici? La prossima ondata di innovazione della Cina potrebbe provenire dal settore biotecnologico, spiega Allen Wan, a capo dell’ufficio di Shenzen della Bloomberg in un approfondimento che dedica alle attività cinesi “under the radar”, ossia quelle che — sebbene importanti — siano un po’ lontane dai riflettori dei media.ai, dalle applicazioni nella genetica a quelle industriali e ambientali, lesono uno dei settori in cui si determina la competizione tecnologica. E la Cina si sta portando avanti, sviluppando un ecosistema (assistito dal Partito/Stato) in grado di portare in vantaggio, innanzitutto sugli Stati Uniti. L’obiettivo è anche quello di far diventare il settore attrattivo per investimenti stranieri — perché da essi nascono legami. Come per ...