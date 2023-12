D’Alfonso Pd | “Auguri per il migliore anno nuovo possibile”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 31 dicembre 2023) ROMA – “per il: un 2024 di pace, di bellezza per i diritti di tutti, di giustizia a favore del creato che abbiamo ricevuto in prestito. Se non ci fosse il calendario, il tempo sarebbe tutto uguale, come una lastra di ghiaccio insopportabile perché senza memoria e senza futuro. L’che si apre, grazie al tempo che si distingue, tra passato e futuro, ci convoca senza differenza alcuna per raccogliere energie e motivazioni, personali e collettive”. E’ quanto scrive sui suoi canali social il parlamentare del Pd Luciano(foto), aggiungendo: “Impegniamoci per costruire un 2024, che desideriamo memorabile soprattutto perché nessuno possa più morire per le guerre, che sono ...