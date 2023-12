Dal terremoto in Turchia | alle proteste in Francia fino al conflitto in Medio Oriente | il 2023 raccontato attraverso le immagini simbolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilsi chiude con un numero di morti nella Striscia di Gaza che sfiora i 22mila, di cui quasi 9mila bambini, e la catastrofe umanitaria di centinaia di migliaia di palestinesi senza cibo e acqua. Iltra Israele e Hamas iniziato il 7 ottobre ha dominato gli ultimi mesi dell’anno, ma non è l’unico evento mondiale che ha segnato la storia. Dal sisma ine in Siria a quello in Marocco, dal tentato colpo di Stato del leader del gruppo Wagner Evgenij Prigožin (morto un mese dopo il fallito golpe in un incidente aereo)contro la riforma delle pensione in, ecco leche hanno fatto il giro del mondo in questoche si è concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.