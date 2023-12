Dal 2012 a oggi 6 morti e 3mila feriti per i ' botti' illegali di Capodanno

Leggi su agi

(Di domenica 31 dicembre 2023) AGI - Dalin Italia sono stati 6 ia causa deidie 3.220 igravi. Facendo propri i dati ufficiali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) rivolge un appello ai sindaci di tutta Italia, affinchè in vista della notte del 31 dicembre varino ordinanze anti-che, "oltre a salvare vite umane e tutelare gli animali, eviterebbero effetti devastanti sulla qualità dell'aria con benefici per la salute pubblica". "Ma non sono solo gli esseri umani a subire le conseguenze dei: si stima che nell'ultima notte dell'anno siano circa 5mila gli animali, tra domestici e selvatici, che perdono la vita per cause dirette e indirette riconducibili a petardi ed ...