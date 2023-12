Da Paola Cortellesi ad Alessandro Roja | i migliori esordi italiani del 2023

Leggi su movieplayer

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un anno di grandialla regia, tutti: daa Michele Riondino fino ad Alain Parroni, ecco le 10opere prime (in ordine di uscita) viste al cinema nel. Una delle cose belle della vita? Non si può mai dare nulla per scontato. Una regola che vale ancora oggi, nonostante gran parte del mondo sia impegnato a fare previsioni le più esatte possibili (siamo, dopotutto, in una cornice geopolitica che si poggia su un sistema economico), nonché impegnato a combattere l'incertezza del futuro. Siamo tutti troppo spaventati, e non è che il presente ci aiuti a sperare. Tuttavia, la vita continua a sfuggire ad ogni tipo di sistema. Il cinema italiano, per esempio, ci ha regalato risvolti impronosticabili (a volte anche piuttosto ironici). Infatti, il ...