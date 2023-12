Cristiano Ronaldo non smette di segnare ed è il miglior marcatore dell’anno solare 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un nuovo primato nell’albo d’oro di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. A 38 anninondie supera tutti nella classifica marcatori annuale. Il portoghese va in gol nella vittoria in rimonta dell’Al Nassr sull’Al Taawon per 4-1, in rete anche l’ex interista Marcelo Brozovic. Perè il 54esimo gol nel, che gli permette di rintuzzare il record deldavanti a Kane e Mbappè (a quota 52). SportFace.