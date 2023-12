Crioconservazione degli ovociti | la promessa di un figlio

Leggi su iodonna

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mettere in cassaforte la possibilità di diventare madri, per quando si sarà pronte a esserlo. Perché la società è cambiata, ma la biologia no: gli anni migliori per avere unrestano quelli fra i 20 e i 35, ma oggi è sempre più difficile che una donna abbia la stabilità economica, lavorativa e magari anche affettiva per una simile scelta prima di aver spento 35 candeline. Così la, che in pratica “congela” la fertilità, può diventare il mezzo giusto per non dover rinunciare alla maternità, provandoci quando ci si sente davvero pronte: è il “social egg freezing” e in Italia pian piano sta crescendo, anche sull’onda delle testimonianze di donne famose come le supermodelle Emily Ratajkowski e Bianca Balti, che hanno deciso di farlo e lo hanno raccontato sui social. ...