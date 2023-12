Covid | mascherine obbligatorie fino al 30 aprile 2024 | la nuova ordinanza del ministro Schillaci

(Di domenica 31 dicembre 2023) Anche nelrimane l’obbligo diper il, ma solo in determinate situazioni. È arrivata infatti il 27 dicembre l’con cui ildella Salute Oraziostabilisce la proroga al 30 giugnodelle regole fissate il 28scorso, che sarebbero scadute oggi 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno.: dove sono ancoraal 30 giugnola mascherina è ancora obbligatoria per tutti i lavoratori, gli utenti e i visitatori di ospedali e strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle ...

(Adnkronos) – Resta in vigore l' obbligo di mascherine in ospedale per i lavoratori, gli utenti e i visitatori "all'interno dei reparti che ...

