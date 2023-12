Cos’è l’Orologio dell’Apocalisse e perché cambia orario nel 2024 | facciamo chiarezza

Leggi su cultweb

(Di domenica 31 dicembre 2023), o Doomsday Clock in inglese, è un simbolico orologio che indica l’avvicinarsi della fine del mondo, sul cui quadrante la mezzanotte rappresenta il punto in cui l’Apocalisse avrà luogo; le lancette delvengono avvicinate alla mezzanotte o allontanate da essa, in base al verificarsi di eventi catastrofici come cataclismi naturali o guerre; creato nel 1947 da un gruppo di scienziati legati al Manhattan Project, con a capo Albert Einstein, in quasi 80 anni d’esistenzaha visto modificato il propriosolo 25 volte. Nel 1991, con lo scioglimento dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda, il conflitto mai nato che aveva tenuto sotto scacco l’Europa per più di 30 anni, le lancette si fermarono a ben 17 minuti dalla mezzanotte, il punto più ...