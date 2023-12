Cosa ci riserva la settimana? La lettura dell’oroscopo dei tarocchi dal 1° al 7 gennaio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Anno nuovo,nuova, mese nuovo. Mercurio diventa diretto dal 1°(grazie al cielo, non ci piace il retrogrado) e Marte entra in Capricorno il 4. Tutte vibrazioni positive, di ripresa, di nuovo inizio. Anche se siamo ancora in pieno inverno (periodo tipico di ibernazione rigenerante e riposante), questa è una buona

... figli di Venere, apprezzate e desiderate la bellezza più di ogni altraal mondo. Ma l'oro ha ... Quest'anno vilunghi periodi incantevoli, con un cielo completamente sgombro da disturbi ...Dunque, nella domanda di partecipazione al concorso non si troverà la sezione relativa alla 104/92 ma solo quella relativa alladi posti, cheben diversa: la prima permette di scegliere ...LArabia Saudita punta il 2024, anno in cui farà prevalere la sua dominanza non solo nel calcio ma anche negli altri sport.LEGGI ANCHE Attrazioni da non perdere a Lisbona per le famiglie con bambini Viaggiare in Italia nel 2024: le destinazioni da non lasciarsi sfuggire Esplorare il sud-ovest dell’Inghilterra: un viaggio ...