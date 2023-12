Corea del Nord | Kim | Cercare la riunificazione con il Sud è un errore | la guerra può scoppiare in qualunque momento

Il cinema piange la morte di Lee Sun-kyun , diventato celebre per aver preso parte al film premio Oscar 2020 Parasite . La polizia ritiene che ... (optimagazine)

Il leader Kim Jong Un ha affermato che la Corea del Nord vuole accelerare i preparativi di guerra per contrastare le mosse conflittuali degli USA. ... (periodicodaily)

Convocati Corea del Sud, la lista completa dei giocatori a disposizione di Klinsmann per l’ormai imminente Coppa d’Asia Diramata la lista dei ... (calcionews24)

E' "un errore" cercare la riunificazione con il Sud. Lo dice chiaramente il leader dellaNord, Kim Jong - un , che annuncia anche il lancio di tre nuovi satelliti spia nel 2024. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. "Una guerra può scoppiare in qualsiasi ...Leggi Anche Speciale 2023, l'anno delle due guerre: ecco cosa è successo nel mondo La minaccia nucleare dellaNord Già tre giorni fa Kim Jong - un aveva esortato il suo partito ad '...Corea del Nord, Kim alla riunione di fine anno del partito al potere 27 dicembre 2023 A Pyongyang la riunione di fine anno del Partito dei Lavoratori al potere in Corea… Leggi ...'Dobbiamo rispondere rapidamente a una possibile crisi nucleare e continuare ad accelerare i preparativi per pacificare l'intero territorio della Corea del Sud' (ANSA) ...