Coppa Italia | le designazioni degli ottavi di finale

Commenta per primo L'AIA, l'AssociazioneArbitri, ha reso noti i nominativi degli arbitri e degli assistenti per le gare valide per gli ottavi di finale di, in programma la prossima settimana (tra martedì e giovedì). Ecco le designazioni nel dettaglio: Milan - Cagliari - Martedì 02/01 H.21.00 Prontera Mondin - Margani Iv: Dionisi Var: ...Un torneo pazzesco chiuso con una finale persa con Djokovic , ma a testa alta, e unastorica tornata indopo 47 anni grazie alle sue prodezze. Le sfide con il campione serbo hanno fatto ...Ieri ha preferito tenere in campo un Leao, inguardabile e fischiato, piuttosto di inserire Chucu, che dopo la sfida di Coppa Italia raggiungerà la sua nazionale. Ha tolto Bennacer!! Al minuto 63', pur ...Samuel Chukwueze ha ottenuto l’ok da parte della Nigeria per rimanere a disposizione del Milan per la partita di coppa Italia del 2 gennaio contro il Cagliari. Sfida nella quale l’ex Villarreal ...