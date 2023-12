Contorno occhi secco e rugoso? Cause e rimedi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Gli inestetismi delsono tantissimi. Dalle zampe di gallina alleaie, dalle borse alla palpebra candente, avere uno sguardo riposato può sembrare impossibile. Un problema che può essere amplificato da un, che può peggiorare l’aspetto di rughe e segni scuri, oltre a essere particolarmente fastidioso. Se ilè disidratato, infatti, la pelle appare secca e screpolata. Una sensazione di fastidio che può essere amplificata da condizioni meteo avverse come vento e freddo, ma anche dall’uso di saponi e detergenti sbagliati, troppo aggressivi per una zona delicata come quella perioculare. Indipendentemente ...

Il mondo dei prodotti per la cura della pelle è in costante evoluzione, e la crema per il contorno occhi è una pietra miliare per la routine di ... (laprimapagina)

Da un miscuglio di fuliggine con un minerale chiamato galena ottenevano un composto chiamato kohl usato per scurire e allungare ildegli. Sul viso si applicavano invece miscele ...Successivamente si stende il correttore per illuminare la zona sotto glie contrastare ... Questo make - up richiede un po' di contouring da applicare sulsugli zigomi, sulla mascella, ...Gli inestetismi del contorno occhi sono tantissimi. Dalle zampe di gallina alle occhiaie, dalle borse alla palpebra candente, avere uno sguardo riposato può sembrare impossibile. Un problema che può ...Borse sotto gli occhi: il massaggio per sgonfiarle e per ridurre le occhiaie drenando i liquidi accumulati e illuminando lo sguardo ...