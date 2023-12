Continuano a piovere missili sull’Ucraina Mosca | salgono a 24 le vittime nel raid su Belgorod

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’Ucraina ha subìto attacchistici russi, la maggior parte nel sud e nell’est, ma sono state segnalate esplosioni anche a Kiev.ha reagito agli attacchi di sabato sulla città di confine russama in realtà è da due giorni che sta incrementando la sua offensiva sul paese governato da Zelensky. Secondo un’analisi della Cnn, mentre il 2023 volge al termine, il presidente russo Vladimir Putin vuole concentrare la fiducia degli elettori su di lui verso l’inevitabile rielezione a marzo. E vuole dare l’idea, anche a livello mondiale, che la Russia stia vincendo la guerra. Putin spiega la Cnn, non ha rivali seri; il suo più importante avversario, Alexey Navalny, è in una prigione a 40 miglia a nord del Circolo Polare Artico; e i media arrendevoli dipingono il presidente in carica come l’uomo indispensabile della Russia. ...