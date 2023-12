Conte attacca Meloni nel messaggio di fine anno | “Voltato spalle a famiglie e imprese”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – ”Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose…”. Inizia così il videodi(oltre sei minuti) di Giuseppepostato sui social. Il leader di M5S critica l’operato del governo a guida, dendolo ”arrogante” e denuncia il ”ritorno di vecchie liturgie della politica” e a tal proposito ricorda il caso del treno con Lollobrigida protagonista, poi accusa l’esecutivo di non aver tutelato le fasce più deboli della popolazione e le. ”Io dico -sottolinea l’ex premier- che non dovete essere voi a vergognarvi, mai, piuttosto impegniamoci tutti a far cambiare le cose. Chi deve provare vergogna è una classe politica che ha chiesto voti per aiutare il nostro Paese e una volta arrivata a palazzo, ...