Congedando il 2023 con la modalità che si usa con un ospite che non è più gradito

(Di domenica 31 dicembre 2023) Questa notte l’anno in corso, giunto al termine, lascerà per sempre, e meno male, questo mondo. Bisognerà evitare fino all’ultimo, sempre nei limiti del possibile, che lasci sul campo segni di se che possano condizionare, più nel male che nel bene, il 2024. Questo, almeno è quanto si spera, dovrebbe iniziare a proporre la serie di giorni di cui esso stesso è composto, nel modo più lineare possibile. Facile pensarlo, difficile vederlo in opera con tali connotati. Nonostante tutti gli sforzi che varie popolazioni hanno posto in esserre per prendere dagli stessi giorni il meglio, molta parte di essi è incappata come una semina quando c’è il vento. In campagna viene sottolineato che in quelle condizioni atmosferiche, i semi, pur cadendo comunque nel terreno, finiscono fuori dalle zone predisposte alla loro messa a dimora. Allungando lo sguardo fuori dai confini nazionali, la ...