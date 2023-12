Concerti di Gennaio 2024 in Italia | date e info biglietti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Laura Pausini in concerto a Venezia – Credit: BettojaNuovo anno, nuoviamici. Iniziamo il mese dicon nuovidei vostri artisti preferiti, anche se a dire il vero forse qualcuno meno dei mesi precedenti ma di sicuro, avrete il modo di assistere alle performance dei vostri beniamini. Attesissimo il tour di Laura Pausini; in questo mese la potrete vedere e sentire a partire dal 6a Padova, fino al 18a Milano. Non saranno delusi neppure i fans di Claudio Baglioni che ci delizierà con la sua voce da metà sino alla fine del mese. Con diversea partire da Pesaro, di seguito Milano, Torino e Padova. Non mancherannoper i più giovincelli che ameranno sicuramente Gabry Ponte, The Vaccines e tanti altri. Questo mese sarà ...

...più importanti sale concertistiche in Italia e all'estero e ha al suo attivo oltre mille... al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia sabato 6 e domenica 7alle 11. ...... dopo idel 28 e del 29 dicembre, la grande musica sarà ancora protagonista domenica 31 dicembre in piazza del Popolo, e lunedì 1°2024 al Teatro Dante Alighieri, dove andranno in ...MERCATINI Il Villaggio delle Meraviglie al Castello di Santa Severa fino al 07 GENNAIO MERCATINI Campagna Amica a Cerveteri il 03 GENNAIO ...C’è chi è partito per le vacanze e chi invece è rimasto a casa: ecco le proposte per trascorrere il Capodanno in città ...