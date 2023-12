Claudio Fava | “Mio padre ucciso 40 anni fa smascherava i potenti con i suoi articoli e io cerco ancora la verità”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il 5 gennaio 1984 il giornalista fondatore del periodico d’inchiesta “I Sicilliani” venne assassinato a Catania da killer di mafia. Il figlio: “La mafia continua a governare un pezzo del sistema economico E sono tanti i politici impresentabili non solo Cuffaro”

... marchio di fabbrica del concept firmatoSadler . All'interno del bistrot verranno servite ... Trattoria La Rava e LaDue menù ad hoc per Capodanno tra cui scegliere, disponibili sia per l'...Classe 1963, milanese,è un esperto nel panorama giuslavoristico italiano. Ha ricoperto il ... segretario generale dell'Ugl, l'ex sindacato diDurigon. LE PROSSIME NOMINE DEI DUE CDA Oltre ...Il consigliere regionale di Forza Italia: «La riapertura rappresenta un traguardo importante per il territorio, che giunge al termine di un percorso lungo e difficile» ...Il 21 dicembre scorso si è completato il percorso di uscita della società Cis spa dall’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con i creditori finanziari nel 2017. Infatti, dopo aver estin ...