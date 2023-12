Clamoroso ritorno alla Juventus | indizio in quota

(Di domenica 31 dicembre 2023): il mercato di gennaio è alle porte e si pensa a quelli che possono essere gli innesti. L’inizio, incredibile, è inIl mercato ormai è alle porte. Ci siamo. E sono molti i club in Serie A che hanno bisogno di innesti. Anche la, che sogna di rimanere agganciata all’Inter per molto tempo, pensa ai colpi. Soprattutto in mezzo al campo Massimiliano Allegri ha bisogno di qualcuno che possa aiutare la squadra. Persi Pogba e Fagioli e sappiamo i motivi, il tecnico livornese si è trovato con la coperta corta. Massimiliano Allegri, tecnico della(Lapresse) – Ilveggente.itMa siccome gli uomini schierati fino al momento hanno sempre rispostogrande, adesso tocca al club dare all’allenatore la ...

Il Milan , in vista della sessione invernale di Calciomercato , starebbe pensa ndo al clamoroso ritorno per risolvere il problema in difesa (pianetamilan)

In Rai sbarca l'Intelligenza artificiale ma anche nuovi ritorni tra i conduttori. "Oggi abbiamo presentato in via preliminare al Cda un piano ... (iltempo)

...venti squadre ancora in cerca di una posto al sole e le diciannove giornate del girone di... sfiorando quella A che sarebbe risultatoper una cittadina di 20.000 anime e che il duo ...Il tecnico genovese, esonerato lo scorso 6 novembre dal Catania dopo due mesi deludenti (15 punti e cinque sconfitte in 12 partite di campionato) sarebbe infatti a un passo dal...Il nome di Dennis Praet è tornato puntuale a popolare le fantasie dei tifosi granata aspettando la riapertura del mercato di gennaio ma così non sarà, a meno ...Clamoroso ritorno alla Juventus: il mercato di gennaio è alle porte e si pensa a quelli che possono essere gli innesti. L'inizio, incredibile, è in quota ...