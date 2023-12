Civitavecchia | il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio con i detenuti

(Di domenica 31 dicembre 2023), 31 dicembre 2023 – Giovedì 28 dicembre si è svolto presso la Casa di Reclusione “Giuseppe Passerini” in via Tarquinia n. 20 ail tradizionaledidicon i. Alhanno partecipato 60, 35 volontari, il vice-comandante Sergio Aprea, gli educatori ed alcuni agenti penitenziari. L’iniziativa è fruttocollaborazione tra ladied il Direttore del Penitenziario, dott.ssa Patrizia Bravetti. E’ il primoche si fa in carcere nell’era del Covid: l’ultimofu nel 2018, primapandemia. I quattro anni passati sono stai difficili per tutti, ...

Giovedì 28 dicembre si è svolto presso la Casa di Reclusione "Giuseppe Passerini" in via Tarquinia n. 20 a Civitavecchia il tradizionale pranzo di Natale di Sant'Egidio con i detenuti. Al pranzo hanno partecipato 60 detenuti, 35 volontari, il vice - comandante Sergio Aprea, gli educatori ed alcuni agenti